Червоний Хрест намагається забезпечити виїзд з окупованого міста громадян на власному транспорті.

Енергодарський міський голова Дмитро Орлов сповістив про успішне доставлення гуманітарної допомога від Червоного Хреста до окупованого міста.

Як він повідомив в Telegram, це була друга спробу доставити харчові продукти і ліки до окупованого міста.

Разом з колонами Червоного Хреста виїхати з міста матимуть змогу громадяни, що мають особистий транспорт.

"На зворотньому шляху охочі евакуюватися на особистому транспорті можуть долучитися до колони фур Червоного Хреста. ... На машині має бути маркування у вигляді червоного хреста", - зазначив він.

Планувалося, що виїзд відбудеться сьогодні ввечері, але його довелося скасувати. Колони формуватимуть завтра вранці.

Раніше сьогодні Орлов нагадував, що поки немає безпечних шляхів виїхати з міста.

"Організувати автобуси зараз немає змоги. ... Перевезення людей регламентується виключно на рівні двох країн в рамках оголошених зелених коридорів. Зараз йдеться вже про гуманітарний коридор. Будемо чекати наступних можливостей", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня понад тисячу людей змогли вирватися з окупованого Енергодара.

Також сповіщалося, що впродовж останніх днів окупанти контролюють периметр міста і все ще знаходяться на Запорізькій АЕС і тримають її працівників у заручниках.

З 5 березня Енергодар знаходиться в облозі російських окупантів: військові унеможливили постачання до міста будь-яких вантажів.

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