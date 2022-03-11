З Енергодара вирушила евакуаційна колона.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"1 автобус, 50 автівок. Загалом 255 людей. Чекаємо у Запоріжжі!", - зазначив він.

Нагадаємо, що віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила про відкриття сьогодні гуманітарних маршрутів з Маріуполя, Пологів, Волновахи, Енергодара, Ізюма та низки міст поблизу Києва.

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