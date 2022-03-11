В Енергодарі почалася евакуація / фото REUTERS
З Енергодара вирушила евакуаційна колона.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
"1 автобус, 50 автівок. Загалом 255 людей. Чекаємо у Запоріжжі!", - зазначив він.
Нагадаємо, що віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила про відкриття сьогодні гуманітарних маршрутів з Маріуполя, Пологів, Волновахи, Енергодара, Ізюма та низки міст поблизу Києва.