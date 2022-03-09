Також з Лохвиці на Полтавщині гуманітарна колона вирушила до Сум.

З Енергодару до Запоріжжя вирушила колона евакуаційних автобусів, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

З Лохвиці на Полтавщині гуманітарна колона вирушила до Сум. Колони із Сум та міст Київської області супроводжуватиме Червоний Хрест.

Крім того, евакуаційна колона виїхала за мешканцями Ізюму за маршрутом Ізюм - Лозова.

Нагадаємо, раніше Тимошенко повідомляв, що сьогодні, 9 березня, з 9-00 до 21-00 мають функціонувати "зелені коридори" для евакуації за маршрутами:

Енергодар – Запоріжжя;

Суми – Полтава;

Ізюм – Лозова;

Маріуполь – Запоріжжя;

Волноваха – Покровськ;

Ворзель, Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель - Київ.