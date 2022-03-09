Водночас із Полтавської області до Сум також формується транспорт для евакуації мирних жителів.

З Енергодару до Запоріжжя вже вирушила колона евакуаційних автобусів. Про це у телеграм повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Водночас із Полтавської області до Сум також формується транспорт для евакуації мирних жителів.

За даними замкерівника ОП, колони із Сум та міст Київської області супроводжуватиме Червоний Хрест.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомляв, що сьогодні, 9 березня, з 9-00 до 21-00, крім згаданих, мають також функціонувати "зелені коридори" для евакуації за маршрутами:

- Ізюм – Лозова;

- Маріуполь – Запоріжжя;

- Волноваха – Покровськ;

- Ворзель, Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель – Київ.