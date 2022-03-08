Відповідні роботи проводяться й надалі.

Триває евакуація населення з Ірпеня до Києва, вже допомогу надали трьом тисячам цивільних осіб.

Про це йдеться у повідомленні Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Facebook.

"Триває евакуація населення з м. Ірпінь до Києва. Допомогу надано майже трьом тисяча цивільним", - зазначили у відомстві.

За даними ДСНС, рятувальні роботи проводитимуться й надалі.

Як повідомляв УНІАН, жителі міста Ірпінь перебувають без світла, води та тепла, окупанти заборонили містянам виходити з домівок. В Ірпені, а також Бучі, Гостомелі, Ворзелі, що під Києвом, тривалий час точаться запеклі бої.

6 березня окупанти відкрили вогонь під час евакуації з Ірпеня, загинули вісім осіб.

7 березня міський голова Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що частину міста Ірпінь Київської області захопили окупанти, а інша частина б'ється з супротивником.

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