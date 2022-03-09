фото: МВС України

З окупованих Ірпеня та Ворзеля на Київщині сьогодні вдалося вивезти понад 3 тисячі осіб. Серед врятованих громадян кілька сотень дітей, літніх людей, тяжкохворих.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці МВС України.

"Сьогодні, 9 березня, спільними зусиллями поліцейських Київщини, Червоного Хреста, ДСНС та органів місцевого самоврядування вдалося вивезти з окупованих Ірпеня та Ворзеля понад 3 тисячі осіб. Серед врятованих громадян кілька сотень дітей, літніх людей, тяжкохворих", - йдеться у повідомленні.

Для евакуації було задіяно близько сотні автобусів, а також карети швидкої допомоги.

"Під Києвом, де розмістився евакуаційний табір врятованих громадян зустрічали гарячою їжею, чаєм. Також людям надали медичну допомогу та зорієнтували щодо подальшої дороги", - повідомляє МВС України.

За даними правоохоронців, гуманітарну колону, яка їхала сьогодні з Бучі, Гостомеля та Бородянки, окупанти зупинили. Через це деякі люди вимушені були, ризикуючи життям, вирушити з Бучі до Ірпеня та виїхати з колоною місцевих жителів.

"Знесилені, налякані, голодні та головне - живі. Люди, які вийшли з блокади ділились жахіттям окупації - грабежі, розстріли, залякування та мародерство панують в захоплених росіянами містах. Маю надію, що найбдижчим часом нам вдасться врятувати наших громадян з цієї принизливої облоги", - розповів очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Фото евакуація Ірпінь 09 березня 2022
Фото евакуація Ірпінь 09 березня 2022
Фото евакуація Ірпінь 09 березня 2022
Фото евакуація Ірпінь 09 березня 2022
Фото евакуація Ірпінь 09 березня 2022
Фото евакуація Ірпінь 09 березня 2022
Фото евакуація Ірпінь 09 березня 2022
Фото евакуація Ірпінь 09 березня 2022

Нагадаємо, сьогодні окупанти зірвали евакуацію з містечок на Київщині, блокуючи проїзд автобусів. Домовитися з окупантами в Бучі та Гостомелі так і не вдалося: 50 автобусів залишилися заблокованими.

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