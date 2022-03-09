Для евакуації було задіяно близько сотні автобусів, а також карети швидкої допомоги.

З окупованих Ірпеня та Ворзеля на Київщині сьогодні вдалося вивезти понад 3 тисячі осіб. Серед врятованих громадян кілька сотень дітей, літніх людей, тяжкохворих.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці МВС України.

"Сьогодні, 9 березня, спільними зусиллями поліцейських Київщини, Червоного Хреста, ДСНС та органів місцевого самоврядування вдалося вивезти з окупованих Ірпеня та Ворзеля понад 3 тисячі осіб. Серед врятованих громадян кілька сотень дітей, літніх людей, тяжкохворих", - йдеться у повідомленні.

Для евакуації було задіяно близько сотні автобусів, а також карети швидкої допомоги.

"Під Києвом, де розмістився евакуаційний табір врятованих громадян зустрічали гарячою їжею, чаєм. Також людям надали медичну допомогу та зорієнтували щодо подальшої дороги", - повідомляє МВС України.

За даними правоохоронців, гуманітарну колону, яка їхала сьогодні з Бучі, Гостомеля та Бородянки, окупанти зупинили. Через це деякі люди вимушені були, ризикуючи життям, вирушити з Бучі до Ірпеня та виїхати з колоною місцевих жителів.

"Знесилені, налякані, голодні та головне - живі. Люди, які вийшли з блокади ділились жахіттям окупації - грабежі, розстріли, залякування та мародерство панують в захоплених росіянами містах. Маю надію, що найбдижчим часом нам вдасться врятувати наших громадян з цієї принизливої облоги", - розповів очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Нагадаємо, сьогодні окупанти зірвали евакуацію з містечок на Київщині, блокуючи проїзд автобусів. Домовитися з окупантами в Бучі та Гостомелі так і не вдалося: 50 автобусів залишилися заблокованими.

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