За поточну добу до 30 бойових літаків порушили повітряний простір України, переважно з боку Білорусі, і здійснили бомбардування цивільного населення.

З початку вторгнення російських військ ворог випустив по території України понад 180 ракет, крім військових об'єктів, значних втрат зазнала цивільна інфраструктура та житлові квартали населених пунктів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"З початку російського вторгнення по території України ворогом випущено понад 180 ракет. Крім військових об’єктів, значних втрат зазнала цивільна інфраструктура та житлові квартали населених пунктів. Російські окупаційні війська, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, вдаються до мародерства та вбивств місцевого населення, зокрема й дітей. Моральний дух окупаційного війська вкрай низький", - сказано у повідомленні.

За поточну добу до 30 бойових літаків порушили повітряний простір України, переважно з боку Республіки Білорусь, та здійснили бомбардування цивільного населення, додали у штабі.

Зазначається, що на Волині підрозділами ЗСУ створено надійну систему оборони. Ведеться постійне спостереження за характером дій противника, який проводить демонстраційні дії вздовж кордону України.

На приморському напрямку українські захисники продовжують ведення оборонної операції, успішно стримуючи переважаючі сили противника. Підрозділами ЗСУ знешкоджено десант, що намагався висадитись в районі міста Миколаєва.

Нагадується, що підрозділи Збройних сил звільнили від окупантів Макарів Київської області та закріпились у місті.

"Визначені сили та засоби здійснюють оборону міста Києва, продовжують вести систематичні бойові дії та утримувати визначені райони. Ворог деморалізований та продовжує зазнавати втрат в особовому складі та військовій техніці", - поінформували в Генштабі.

Разом з тим повідомляється, що групи російських солдатів та офіцерів продовжують здаватись у полон, а також відмовлятись продовжувати наступ.

Раніше повідомлялося, що за даними CNN, російські загарбники випустили по містах України вже понад 400 ракет.

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