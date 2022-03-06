Знищено 44 літаки та 44 вертольоти.

Втрати авіаційної техніки російської армії станом на 23:00 5 березня становлять 44 літаки та 44 вертольоти.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"44 літаки та 44 вертольоти – йдуть нога в ногу", - зазначається у повідомленні.

Зокрема, сьогодні, 5 березня, російські окупанти знову зазнали втрат від протиповітряної оборони Сил оборони України.

Зокрема, три вертольоти самотужки збив морський піхотинець ВМС ЗСУ;

1 штурмовик Су-25 та 1 вертоліт збили військовослужбовці оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ;

два винищувачі-бомбардувальники Су-34 збили військовослужбовці оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ;

два літаки Су-30 СМ збили військовослужбовці повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗСУ.

Також протиповітряна оборона збила БпЛА "Орлан-10" та кілька крилатих ракет, що летіли в мирні українські міста.

"Варто відзначити й роботу ударної авіації Повітряних Сил – бомбардувальників Су-24м та штурмовиків Су-25, які здійснили кілька авіанальотів на ворожі колони, завдавши потужних ракетно-бомбових ударів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ в Україні знищено вже понад 10 тисяч російських загарбників. Також російські війська втратили 269 танків, 945 бойових броньованих машин, 105 артсистем.

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