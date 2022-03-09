При цьому в ООН зазначили, що дані не остаточні, оскільки в містах, де російські окупанти здійснювали удари, число жертв поки не встановлено.

В Україні, починаючи з 24 лютого, коли РФ почала війну, були вбиті або поранені щонайменше 1424 цивільних осіб.

Такі дані наводить ООН. В організації відзначили, що в даний час стать багатьох жертв ще не встановлено.

"Більшість зареєстрованих жертв серед цивільного населення сталася в результаті застосування зброї вибухової дії з широким районом ураження, включаючи обстріл з важкої артилерії і реактивних систем залпового вогню, ракетно-авіаційні удари", - йдеться в повідомленні ООН.

При цьому в ООН зазначили, що реальні цифри вбитих і поранених українців значно вищі, особливо на території, контрольованій українською владою і особливо в останні дні. Зокрема, достовірні дані ще не були отримані з Волновахи, Маріуполя та Ізюма.

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