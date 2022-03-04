При цьому в бюро наголошують, що реальні втрати, ймовірно, набагато вищі.

Кількість жертв серед мирного населення України з моменту вторгнення путінської орди зростає з кожним днем.

За даними ООН, на дев'ятий день війни вбито щонайменше 331 мирних жителя і ще 675 – отримали поранення, передає Reuters.

Серед 331 загиблих, 19 – діти. За даними управління, більшість постраждалих загинули від вибухової зброї, наприклад, обстрілів із важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, ракетних та авіаційних ударів.

Нагадаємо, 3 березня в Чернігові в результаті бомбардування російською авіацією загинули 47 людей – 38 чоловіків і 9 жінок. Того ж дня міжнародний трибунал у Гаазі розпочав розслідування військових злочинів і злочинів проти людяності в результаті російського вторгнення в Україну.

Відкрита війна рф проти України

24 лютого 2022 року Росія вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

Вчора, 3 березня, відбувся другий раунд російсько-українських переговорів щодо негайного припинення вогню і відведення військ з території України. Наша делегація не отримала результатів, на які розраховувала, і продовжить діалог у третьому раунді переговорів.

Третій раунд переговорів між Україною і РФ може відбутися 5 або 6 березня. Переговори відбуваються в Білорусі, тому що російська сторона відмовляється від будь-яких інших країн-посередників.

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