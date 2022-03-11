Омбудсмен закликала міжнародну спільноту та міжнародні правозахисні організації сприяти припиненню військового нападу Росії.

Станом на 11 березня з початку вторгнення Росії в Україні загинуло 78 дітей та отримали поранення понад 100 дітей.

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Водночас, за її словами, встановити точні дані про кількість убитих та поранених жителів міст Маріуполя і Волновахи Донецької області та міста Ірпінь на Київщині наразі неможливо.

"Вчора у Броварську лікарню зі Скибина Київської області звернувся батько з 15-річним сином, які у власному авто потрапили під обстріл російських бойовиків. У них осколкові поранення. У Ніжині Чернігівської області через обстріл "Ураганами" пошкоджено 17 загальноосвітню школу, дитячий заклад освіти № 25 та амбулаторію сімейної медицини №6", - зазначила омбудсмен.

Вона наголосила, що такі дії російських окупаційних військ є прямим порушенням Гаазької і Женевської конвенцій.

"Агресор продовжує зухвало порушувати основоположні права дітей – право на життя та охорону здоров’я, гарантовані кожній дитині у світі Конвенцією ООН про права дитини. Закликаю міжнародну спільноту та міжнародні правозахисні організації сприяти припиненню військового нападу Російської Федерації", - заявила Денісова.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року РФ розпочала війну проти незалежної України і влаштувала в країні справжній терор. Росіяни обстрілюють з важкого озброєння мирні українські міста, вбиваючи цивільне населення, зокрема дітей і жінок.

Після початку російського вторгнення цивілізовані країни запровадили санкції проти РФ. Курс рубля всього за два тижні війни злетів майже в 4 рази. Світові виробники та бренди почали масово йти з російського кривавого ринку РФ. Хоча деякі міжнародні компанії досі продовжують там працювати й платити податки країні-агресору, які вона спрямовує на вбивство українців.

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