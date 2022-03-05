Зараз евакуйованих людей доправляють у безпечне місце.

З Волновахи та навколишніх селищ сьогодні вдалося евакуювати близько 400 жителів.

Про це у Facebook повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Близько 400 жителів Волновахи та навколишніх селищ вдалося евакуювати за сьогодні", - заявив він.

За його інформацією, це ті люди, хто самотужки зміг напередодні дістатися до населеного пункту, неподалік якого зупинилася колона евакуаційного транспорту.

"Хоч на сьогодні ми мали намір і необхідний транспорт для евакуації значно більшої кількості людей, рух колони змушені були припинити, оскільки росіяни знову почали нещадний обстріл Волновахи – просуватися туди було вкрай небезпечно", - розповів Кириленко.

Він додав, що зараз евакуйованих людей доправляють у безпечне місце.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 березня, мала розпочатись евакуація жителів Маріуполя і Волновахи за посередництва Міжнародного комітету Червоного Хреста. Їх повинні були вивозити гуманітарними коридорами до Запоріжжя. Однак російські окупанти відмовилися надати гуманітарні коридори для виведення мирних жителів.