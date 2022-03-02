Чекаємо від Генштабу офіційного підтвердження інформації про взяття під контроль ЗСУ Горлівки.

За непідтвердженими Генштабом ЗСУ даними, 95 ОДШБр зайшла в Горлівку і взяла під контроль частину міста.

Про це у своєму Facebook повідомив депутат Київської міськради Олександр Погребиський.

"95 ОДШБр зайшла в Горлівку і взяла під контроль частину міста! Пишаюся своєю бригадою!" - написав він.

Нагадаємо, що Горлівка Донецької області була окупована бойовиками всі вісім років війни.

Чекаємо офіційного підтвердження інформації про взяття під контроль ЗСУ Горлівки від Генштабу.

Раніше повідомлялося, що ніч у Донецькій області з 28 лютого по 1 березня минула неспокійно. Маріуполь і Волноваха залишаються під контролем України, але ситуація непроста.

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