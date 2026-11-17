Пєсков заявив, що міст обов'язково відновлять.

У Кремлі заявили, що Кримський міст буде відновлений і навіть стане кращим, ніж був. Про це сказав речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Його заяву цитують російські медіа.

За словами прессекретаря, "буде намічено конкретний план, буде визначена почерговість і часові рамки робіт з відновлення".

"Тут, власне, жодних сумнівів немає, що міст буде відновлений. І буде ще кращий, ніж раніще", - сказав Пєсков.

Відео дня

Удар по Кримському мосту

Раніше УНІАН писав, що 17 листопада після нічної атаки обвалилася арка Кримського мосту. Призначений Москвою голова анексованого Криму Сергій Аксьонов заявив про зупинення руху транспорту переправою. Згодом з'явилися знімки наслідків удару, які свідчили, що автомобільна частина повністю непридатна до використання, оскільки помітний суттєвий обвал дорожнього покриття.

Президент України Володимир Зеленський розкрив, чим Україна уразила Кримський міст. За його словами, для цього були використані Dovbush, "Вендета", Da Vinci, "Січень", MICH 2000, "Рута", "Паляниця", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламінго" та Р-360 "Нептун". 17 листопада, вже на ключовому етапі, "взірцево себе показали безпілотники "Паляниця", які уразили автомобільну частину мосту, і ракети "Нептун", дрони "Рута" та FP-5, які уразили залізничну частину", розповів президент.

Військовий оглядач Денис Попович пояснив, чому російська ППО не вберегла Кримський міст. За його словами, перед тим Сили оборони України нищили російські засоби протиповітряної оборони, внаслідок чого "утворилися величезні коридори в системі ППО окупованого Криму, куди залітали і продовжують залітати дрони і ракети".

Вас також можуть зацікавити новини: