За місто велися жорсткі бої.

Журналіст Олексій Братущак оприлюднив відео, на якому українські військові знищують техніку російських окупантів.

Відео було знято вчора на Херсонщині.

"Як росіян розтерзали на Херсонщині. Це унікальне відео. Його зняли вчора на території, яку контролюють окупанти. Херсонська область, розірвана і покинута техніка, гармати", - йдеться в описі до відео.

Зазначимо, президент РФ Володимир Путін не хоче визнавати втрати російської сторони. При цьому українські військові ліквідували вже понад 11 тисяч росіян.

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