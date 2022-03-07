Гордість російсько-фашистського Чорноморського флоту, новітній патрульний катер "Василь Биков" був накритий внаслідок блискучої операції ВМСУ.

ВСУ підбили російський військовий корабель у Чорному морі. Підозрюють, що пошкодили саме корабель "Василь Биков", який підняли в окупованій Керчі.

Зараз з'явилося відео з підбитим судном.

Як повідомляє Думська, гордість російсько-фашистського Чорноморського флоту, новітній патрульний катер "Василь Биков" був накритий внаслідок блискучої операції ВМСУ.

Нагадаємо, нардеп ОПЗЖ Бойко відмовився говорити "Путін-ху*ло" на вимогу тероборони. Охорона Бойка спробувала втрутитися в конфлікт, чим спровокувала агресію у тероборони, яка вимагала від охоронця Бойка лягти на коліна. На цьому відео обривається.

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