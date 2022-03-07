Жахлива статистика, яка чудово ілюструє воєнні злочини путінських терористів.

Протягом усієї війни в Україні надходили новини про вбитих і поранених серед мирного населення. Російські війська поводяться, як найгірші з терористів. Вони стріляють у волонтерів, лікарів і мирних жителів на дорогах, а також перешкоджають створенню "зелених коридорів". В одному тільки Харкові вбили 133 цивільних, включаючи 5 дітей. А тепер з'явилися аналогічні дані по всій Україні.

Згідно з інформацією від Управління Верховного комісара ООН з прав людини, за 11 днів війни постраждало 1207 мирних українців. З них 406 було вбито, а решта отримали поранення різного ступеня тяжкості. Постраждалі є серед населення центральних, північних, південних і східних регіонів України. Зокрема, згадуються Київська, Харківська, Донецька. Луганська, Миколаївська, Сумська, Чернігівська та інші області.

"Більшість зареєстрованих жертв серед цивільного населення стали результатом застосування вибухових пристроїв з великою площею ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії і реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаційні удари", — заявили в управлінні Верхового комісара ООН з прав людини.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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