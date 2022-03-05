Розпочата десята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

З початку повномасштабної російсько-української війни Збройні сили України знищили щонайменше 39 літаків і 40 вертольотів противника.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Зазначається, що протиповітряна оборона країни продовжує знищувати ворожу авіацію та завдає повітряних ударів по колонах техніки і живій силі окупантів.

Вчора російські загарбники втратили три "грачі" – так називають штурмовики Су-25. Два із них збито на Чернігівщині та один – під Волновахою Донецької області.

Крім того, у свій останній політ минулої доби вирушили і три вертольоти російських окупаційних військ.

Таким чином, за дев’ять днів війни українська протиповітряна оборона знищила щонайменше 39 російських літаків та 40 вертольотів.

"До повномасштабного вторгнення в Україну, авіаційне угруповання російської армії, зосереджене довкола українських кордонів, налічувало близько семисот одиниць авіаційної техніки: приблизно 450 літаків і понад 250 вертольотів! Літайте - українська земля прийме всіх!" - повідомили у Міноборони.

Розпочата десята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Частини та підрозділи загарбників деморалізовані, солдати та офіцери окупаційної армії продовжують здаватися у полон, втікають, залишаючи на Українській землі озброєння і техніку.

Активними бойовими діями завдають втрат противнику не тільки озброєні підрозділи українських захисників але й звичайні неозброєні люди, демонструючи окупанту свою громадянську позицію, завдаючи йому психологічної поразки.

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