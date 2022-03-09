За добу в Охтирці на Сумщині внаслідок обстрілів цивільної інфраструктури загинула одна людина, 14 отримали поранення.
Про це у Telegram повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
За його словами, 8 березня майже дві години поспіль російські війська бомбували та обстрілювали цивільну інфраструктуру Охтирки.
За словами міського голови Павла Кузьменка, в результаті обстрілів повністю зруйновані залізнична станція, будівля виконавчого комітету, краєзнавчий музей, місцевий універмаг і всі торгівельні приміщення, багато людей поранені, не всіх ще знайшли.
"ТЕЦ - зупинена, електрики немає, зруйновано каналізаційний колектор, частково немає водопостачання, зруйновано багато електроопор. Цілий день розгрібаємо завали, які сталися внаслідок скидання авіабомби", - повідомив Кузьменко.
Своєю чергою, Живицький зазначив, що в результаті обстрілів цивільної, а не військової, як зазначає російська пропаганда, інфраструктури 1 людина загинула, 14 – поранені.
"Утім, цифри не остаточні, пока порахувати жертв важко. Не усіх знайшли...", - уточнив він.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Сумах під час авіаудару загинув неодноразовий чемпіон України з боротьби самбо.
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