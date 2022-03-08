По телефону вони ділилися враженнями від війни в Україні.

Українські спецслужби перехопили чергову розмову російських загарбників, запис якої опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Так, окупанти телефоном ділилися враженнями від війни в Україні. Один з них розповів, як за ними ганявся український танк.

"Ми потрапили в жорстку засідку до батальйону "Азов". Там нас обстріляли з усього чого тільки можна - танки, артилерія і навіть шрапнель. У мене міни лягали в 10 метрах. Не знаю, як нас не зачепило. Нас потім по полях тягали, танк за нами ганявся. Зі 150 осіб тільки 50 виїхало", - сказав окупант.

Інший російський військовий розповів, що 80 відсотків його батальйону вирішило піти у відставку. Та й сам він хоче звільнитися з армії.

"Я теж у відставку йду. Я не хочу м'ясом йти", - сказав він.

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