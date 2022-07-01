Нашим військовим вдалося ліквідувати черговий російський танк. Постаралися бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського.
Відео опублікували на фейсбук-сторінці бригади.
На кадрах видно, як за декілька секунд ворожий танк перетворюється на купу обгорілого брухту. Гарна робота від розрахунку ПТРК "Стугна-П".
Поки ви читаєте цей текст, Остроградці вислідковують нову ворожу ціль, яку готові відправити слідом за цим підбитим танком – повідомили протитанкісти.
Росіяни бомбили вночі Одеську область: що відомо
Вночі 1 липня російські війська випустили по Одеській області три ракети Х-22 з літаків стратегічної авіації Ту-22.
Всі ракети потрапили в об'єкти цивільної інфраструктури – у дві бази відпочинку і житловий будинок.
За останніми даними, внаслідок атаки ворога загинули 18 осіб, у тому числі дві дитини. Ще 30 поранені.