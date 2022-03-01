По Україні було випущено 113 крилатих ракет.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що за п'ять днів вторгнення Росії по Україні було завдано вже 56 ракетних ударів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму відеозверненні.

"За п'ять днів вторгнення по Україні завдали вже 56 ракетних ударів. Було випущено 113 крилатих ракет. Ось така вона "братська дружба". І світ знає, що потрібно робити. Говорив сьогодні про це з партнерами", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що зло, озброєне ракетами, бомбами і артилерією, потрібно зупинити негайно.

"Знищити економічно. Показати, що людяність уміє себе захищати. Я вважаю, що треба розглядати повне закриття неба для російських ракет, літаків, гвинтокрилів", - сказав президент.

Нагадаємо, також президент наголосив, що жорстокий обстріл Харкова із реактивної артилерії однозначно є воєнним злочином.