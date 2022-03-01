Президент України Володимир Зеленський наголошує, що за п'ять днів вторгнення Росії по Україні було завдано вже 56 ракетних ударів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму відеозверненні.
"За п'ять днів вторгнення по Україні завдали вже 56 ракетних ударів. Було випущено 113 крилатих ракет. Ось така вона "братська дружба". І світ знає, що потрібно робити. Говорив сьогодні про це з партнерами", - наголосив Зеленський.
Він підкреслив, що зло, озброєне ракетами, бомбами і артилерією, потрібно зупинити негайно.
"Знищити економічно. Показати, що людяність уміє себе захищати. Я вважаю, що треба розглядати повне закриття неба для російських ракет, літаків, гвинтокрилів", - сказав президент.
Нагадаємо, також президент наголосив, що жорстокий обстріл Харкова із реактивної артилерії однозначно є воєнним злочином.