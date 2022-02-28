Від початку відкритої агресії противник застосував близько 180 крилатих та оперативно-тактичних ракет "Іскандер".

За попередню добу російські окупанти нанесли 6 ракетних ударів (до 30 ракет) та 4 авіаційні удари переважно з повітряного простору Республіки Білорусь. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Наголошується, що противник продовжує наступальну операцію проти України за підтримки оперативно-тактичної та армійської авіації із застосуванням високоточної зброї дальньої дії.

"За попередню добу російські окупанти нанесли 6 ракетних ударів (до 30 ракет) та 4 авіаційні удари переважно з повітряного простору Республіки Білорусь. Від початку відкритої агресії противник застосував близько 180 крилатих та оперативно-тактичних ракет "Іскандер", — підкреслили у ЗСУ.

При цьому, Повітряно-космічні сили збройних сил Росії перебувають на чергуванні у повітряному просторі Білорусі. А для перевезення особового складу та вантажів використовується аеродромна мережа держави. Існує висока ймовірність застосування збройних сил Білорусі, наголосили у ЗСУ.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. За даними Washington Post, самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко здатний підтримати армію РФ в атаці на нашу державу вже сьогодні, 28 лютого.

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