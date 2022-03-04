Сєвєродонецьк перебував під постійним обстрілом.

Російські окупанти продовжують нелюдські обстріли українських населених пунктів. Зовсім недавно агресор знищив школу в Житомирі. А тепер стало відомо про жертви на Луганщині за останню добу. Особливо сильно дісталося місту Сєвєродонецьк, яке майже безперервно перебувало під ворожим вогнем.

Інформацією поділився голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай. Він написав: "Росіяни продовжують обстрілювати Сєвєродонецьк. Багатоповерхівки, де мешкають сотні людей. Багато з них залишились без даху, десь потрібен повний ремонт. Але, що найстрашніше, гинуть люди — мирні жителі Луганщини. Тільки за вчора в області знайдені тіла сімох загиблих луганчан, поранено — 13 осіб, з яких двоє діточок. Ось такий "русский мир" нам хочуть подарувати сусіди. Ці нелюди знищують все – дома, інфраструктуру, жінок і дітей. Їм байдуже".

За словами Гайдая, в Сєвєродонецьку зруйновані комунікації — місто залишилося без газу. Зараз ведуться роботи по їх відновленню. Окупанти також обстріляли багатопрофільну лікарню та центру туризму і краєзнавства. Крім Сєвєродонецька, удари були нанесені по Борівському, Золотому-4, Лисичанську, Гірському, Попасній, Сиротиному та іншим населеним пунктам.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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