Серед знищеної артилерії були реактивні системи залпового вогню "Град".

На Сумщині розвідгрупа прикордонників та ЗСУ виявила та знищила колону техніки противника, яка рухалася між населеними пунктами.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ у Facebook.

"Знищена колона ворожої артилерії – результат роботи прикордонників та воїнів ЗСУ. На Сумщині розвідгрупа прикордонників виявила колону техніки противника, яка рухалася між населеними пунктами", - йдеться у повідомленні.

За даними прикордонників, серед неї була й реактивна артилерія.

"Координатами прикордонники відразу поділилися з побратимами, після чого більше десятка бойових машин орків вибухнули та згоріли. За прогнозом мав бути град, але випогодилося", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, станом на сьогодні гуманітарні коридори запрацювали тільки у Сумській області.

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