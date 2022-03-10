На Сумщині розвідгрупа прикордонників та ЗСУ виявила та знищила колону техніки противника, яка рухалася між населеними пунктами.
Про це йдеться у повідомленні ДПСУ у Facebook.
"Знищена колона ворожої артилерії – результат роботи прикордонників та воїнів ЗСУ. На Сумщині розвідгрупа прикордонників виявила колону техніки противника, яка рухалася між населеними пунктами", - йдеться у повідомленні.
За даними прикордонників, серед неї була й реактивна артилерія.
"Координатами прикордонники відразу поділилися з побратимами, після чого більше десятка бойових машин орків вибухнули та згоріли. За прогнозом мав бути град, але випогодилося", - зазначили у відомстві.
Нагадаємо, станом на сьогодні гуманітарні коридори запрацювали тільки у Сумській області.