Наразі число біженців становить 1,3 мільйона осіб.

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді заявляє, що кількість біженців, які тікають від російського вторгнення, до кінця тижня може зрости до 1,5 мільйона осіб.

Про це повідомляє Reuters.

Наразі число біженців становить 1,3 млн осіб.

"Це найшвидша криза біженців, яку ми бачили в Європі з моменту закінчення Другої світової війни", - наголосив Гранді.

Він зазначає, що більшість біженців зараз з'єднуються з друзями, родинами, знайомими, які живуть у Європі, та попереджає, що майбутні хвилі можуть бути складнішими.

Як раніше повідомляв УНІАН, після початку вторгнення Російської Федерації в Україну держави ЄС почали приймати біженців з нашої країни. Спеціальні центри були створені в Польщі, Румунії, Чехії та інших частинах Європи.

Станом на 4 березня, Україну покинуло 1 мільйон 210 тисяч осіб. З них майже 650 тис. виїхало до Польщі, яка намагається всіляко підтримувати нас у важку хвилину. На другому місці Угорщина з показником 144,7 тис. біженців. А замикає першу трійку Молдова, куди відправилося 103 тисячі українських громадян.

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