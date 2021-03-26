Разумков підкреслив, що це не перше порушення перемир'я за останній час, внаслідок якого гинуть наші громадяни.

На найближчому засіданні Верховна Рада надасть оцінку діям російсько-окупаційних військ на Донбасі, у тому числі через загострення ситуації біля Шумів.

Про це заявив голов Верховної Ради Дмитро Разумков, передає прес-служба парламенту.

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"Сьогодні на фронті загинули чотири наші військовослужбовці. Глибокі співчуття родинам та близьким загиблих! Це велика втрата для всіх нас. На жаль, це не перше порушення перемир'я за останній час, внаслідок якого гинуть наші громадяни. На найближчому засіданні парламент обов’язково відреагує та дасть оцінку таким підступним діям ворога", - зазначив Разумков.

Загибель українських військових на Донбасі

26 березня на Донбасі внаслідок обстрілу з боку російських окупаційних сил четверо військовослужбовців Збройних сил України загинули, ще двоє дістали поранення.

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Автор: Леся Лещенко