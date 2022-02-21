Окупанти використовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати режим припинення вогню. За минулу добу, 20 лютого, вони здійснили 80 обстрілів українських позицій, 72 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомили у штабі ООС.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

шість разів Красногорівку – з артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм;

три рази Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів;

двічі Гранітне – з мінометів калібру 120 мм та 82мм;

три рази Старогнатівку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів;

шість разів Луганське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, та великокаліберних кулеметів;

три рази Опитне - з мінометів калібру 120 мм;

двічі Піски - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;

три рази Новогнатівку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;

чотири рази Щастя – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

Артема – з мінометів калібру 120 мм;

чотири рази Новотошківське – з артилерії калібру 152 мм та мінометів калібру 120 мм;

Тарамчук - з артилерії калібру 122 мм;

Старомихайлівку - з мінометів калібру 120 мм;

чотири рази Світлодарськ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів, станкових протитанкових гранатометів, протитанкових керованих ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

Золоте - з мінометів калібру 120 мм;

двічі Південне - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;

Новотроїцьке - з мінометів калібру 82 мм;

три рази Троїцьке - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм;

Причепилівку - з артилерії калібру 152 мм;

Павлопіль – з мінометів калібру 82 мм;

три рази Болотене - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм;

Кримське - з мінометів калібру 82 мм;

двічі Лопаскіне - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;

Новогригорівку – зі станкових протитанкових гранатометів;

Трудівське - з артилерії калібру 122 мм;

двічі Мар’їнку - з мінометів калібру 120 мм;

двічі Калинове - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм;

Миколаївку – з мінометів калібру 120 мм;

двічі Новозванівку - з мінометів калібру 120 мм;

двічі Богданівку - з артилерії калібру 122 мм;

Шуми - з мінометів калібру 82 мм;

двічі Станицю Луганську - з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів;

Нью Йорк - з мінометів калібру 82 мм;

Новолуганське - з мінометів калібру 120 мм;

Старий Айдар - з мінометів калібру 120 мм;

Лобачеве - з артилерії калібру 122 мм;

Нову Михайлівку - з мінометів калібру 120 мм;

Мемрик - з артилерії калібру 152 мм;

Залізне – з мінометів калібру 120 мм.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення середньої тяжкості та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров’я задовільний.

Крім того, у штабі зауважили, що за поточну добу з боку бойовиків зафіксовано 8 порушень, 8 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Йдеться про обстріли Талаківки, Піщевика, Водяного, Красногорівки, Мемрика та Станиці Луганської. Зокрема, окупанти використовували артилерію.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.

Загострення на Донбасі

18 лютого ватажки "ЛДНР" оголосили евакуацію жінок і дітей до Росії. Пізніше стало відомо, що ролики терористів пасічника і Пушилін записали за кілька днів до ескалації ситуації.

Увечері того ж дня американський президент Джо Байден заявив, що впевнений у тому, що Путін вже прийняв рішення про вторгнення в Україну найближчими днями або тижнями.

У свою чергу бойовики звинуватили ЗСУ в провокаціях і обстрілах окупованих територій. Секретар РНБО Олексій Данилов закликав не вірити російським найманцям і в черговий раз підкреслив, що Україна не збирається наступати на окуповані території.

Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Росія планує вторгнення в Україну найближчим часом.

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