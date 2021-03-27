Голова української делегації в ТКГ вважає, що кардинально змінити нинішню ситуацію через позицію Росії дуже важко.

Голова Української делегації у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук наголошує, що Російська Федерація блокує кроки України до миру на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кравчук повідомив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Політичні радники глав держав, які збираються у "нормандському форматі", також не можуть конкретно домовитись про якісь конкретні дії. Ми кажемо про можливість прийняття нової дорожньої карти, але Росія чомусь заявляє, що вона не бачила проекту", - заявив Кравчук.

Він зазначив, що насправді проект такої дорожньої карти був підготовлений Німеччиною і Францією, до нього долучилася Україна, і надісланий до Кремля.

"Але чомусь вони його не бачать. Я думаю не бачать тому, що вони не хочуть збиратися у "нормандському форматі", і загалом вони - Росія і ОРДЛО, хочуть якомога агресивніше діяти сьогодні, зводячи до мінімуму можливі контакти людей, які живуть у неконтрольованих Україною регіонах, з людьми, які живуть в Україні", - заявив Кравчук.

На його переконання, Росія робить усе, аби заблокувати кроки України до миру.

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Кравчук вважає, що Росія не хоче бачити Україну вільною і незалежною державою, аби вона "існувала у системі стратегічних інтересів Росії". "Тобто, це губернія, або підлегла Росії якась територія. Ось позиція Росії, і тому сподіватися на те, що можна радикально змінити ситуацію сьогодні, дуже непросто. Я б сказав, навіть важко", - заявив Кравчук.

При цьому, він сказав, що Україна продовжить діяти в рамках домовленостей, погоджених у "нормандському форматі" і в ТКГ.

Обстріл під Шумами 26 березня: подробиці

26 березня на Донбасі внаслідок обстрілу з боку російських окупаційних сил поблизу Шумів загинули четверо військовослужбовців Збройних сил України, ще двоє дістали поранення.

Українська делегація в Тристоронній контактній групі заявила про екстрену внутрішню нараду. Також повідомлялося про переговори Зеленського в "нормандському форматі".

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Автор: Віталій Саєнко