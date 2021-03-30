Український парламент звертається до міжнародних інституцій щодо розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

Верховна Рада України закликає світову спільноту до посилення міжнародного політичного й економічного тиску на Російську Федерацію з метою припинити її агресію проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, постанову № 5312 про затвердження заяви Верховної Ради щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту підтримали 308 народних депутатів, зокрема з фракції "Слуга народу" – 219.

Під час розгляду цього питання фракція "ОПЗЖ" покинула сесійну залу, мотивуючи це незгодою з порядком денним сьогоднішніх позачергових засідань.

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Постанова Ради щодо Донбасу

У заяві ВР звертається до міжнародних організацій і міжнародних юрисдикційних інституцій із закликом вжити всіх можливих заходів для розслідування випадків серйозних порушень міжнародного права в ході збройної агресії Росії проти України, в тому числі скоєння збройними формуваннями РФ злочинів агресії, воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

У заяві йдеться, що від початку 2021 року спостерігається суттєве збільшення обстрілів і збройних провокацій з боку збройних формувань РФ, зростання зафіксованих Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні фактів порушення режиму припинення вогню.

Крім того, патрулі СММ ОБСЄ стикаються з дедалі численнішими перешкодами у своїй роботі на тимчасово окупованій території, триває незаконний перетин не контрольованої урядом України ділянки українсько-російського кордону транспортними ешелонами і військовою технікою для підсилення і ротації збройних формувань РФ.

Також сказано, що вже декілька місяців під різними приводами блокується конструктивна робота Тристоронньої контактної групи.

«Останнім кричущим фактом стали масовані обстріли російськими окупаційними військами 26 березня 2021 року позицій Збройних сил України в районі населеного пункту Шуми Донецької області із застосуванням стрілецької зброї, гранатометів АГС-17, а також заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Лише за один день від російської зброї загинули чотири українських військовослужбовці, один дістав тяжкі поранення», - йдеться в заяві.

Також наголошується, що нинішня ескалація на Донбасі свідчить про продовження зухвалого ігнорування Російською Федерацією своїх зобов’язань з мирного врегулювання конфлікту.

ВР вимагає від Росії негайно припинити бойові дії та неухильно дотримуватися режиму припинення вогню, повністю виконати свої міжнародні зобов'язання та вивести з України свою армію, найманців, збройні формування, які вона очолює, забезпечує та фінансує, їхню зброю і техніку та повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами.

Також в заяві висловлюється підтримка зусиль президента Володимира Зеленського з невідкладної активізації контактів у «нормандському форматі» з метою спонукати Росію до виконання нею своїх зобов’язань як сторони конфлікту.

ВР закликає парламенти іноземних держав і міжнародні парламентські організації засудити агресивну політику РФ стосовно України, зокрема й останню хвилю ескалації у зоні конфлікту.

ВР закликає світову спільноту до продовження та посилення міжнародного політичного й економічного тиску на Росію з метою припинення агресії, виведення іноземних військ і озброєння з території України, повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Загострення на Донбасі: обстріл під Шумами 26 березня

26 березня на Донбасі внаслідок обстрілу з боку російських окупаційних сил поблизу Шумів загинули четверо військовослужбовців. Ще двоє отримали поранення.

Українська делегація в Тристоронній контактній групі заявила Про екстрену внутрішню нараду. Також повідомлялося про переговори Зеленського в "нормандському форматі".

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Автор: Надя Пришляк