Держсекретар США Ентоні Блінкен також висловив співчуття у зв'язку з загибеллю 26 березня чотирьох українських військовослужбовців.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен висловив стурбованість у зв’язку із загостренням ситуації на Донбасі.

Читайте такожУ ТКГ вірять, що можуть повернути "тишу" в ООС після зустрічі політрадниківПро це йдеться у заяві речника Держдепартаменту США Неда Прайса за підсумками телефонної розмови Блінкена і міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"Державний секретар підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та у Криму", - йдеться у заяві.

"Він висловив стурбованість щодо ситуації з безпекою на сході України і співчуття у зв’язку з нещодавньою загибеллю чотирьох українських солдатів", - повідомив Прайс.

Загострення на Донбасі

26 березня на Донбасі, біля населеного пункту Шуми в результаті обстрілу з боку російських окупаційних сил четверо військовослужбовців Збройних сил України загинули, ще двоє отримали поранення.

У зв'язку з цим президент Володимир Зеленський доручив представникам України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі ініціювати невідкладне засідання підгрупи з безпеки, а також терміново обговорити це питання на рівні радників лідерів «нормандського формату».

Також глава держави планував найближчим часом провести бесіди з усіма лідерами "нормандської четвірки".

Увечері, 31 березня, українська делегація у ТКГ за результатами засідання поінформувала, що Росія відкинула усі прохання припинити вогонь на фронті.

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Автор: Віталій Саєнко