У Маріуполі ВСУ знищили 40 окупантів / скріншот
Українські захисники Маріуполя знищили близько 40 російських окупантів.
Про це йдеться у повідомленні штабу операції Об'єднаних сил у соціальній мережі Facebook.
"Російські окупанти в боях за "Місто-герой України" несуть колосальні втрати. Так, сьогодні морські піхотинці та військовослужбовці полку "Азов" знищили цілу танкову роту противника, а також 6 бойових броньованих машин та близько 40 загарбників", - йдеться у повідомленні.
Окрім цього, до рук воїнів Об’єднаних сил потрапила документація кремлівських окупантів з поіменним списком особового складу підрозділу та адресами їх проживання.
ВСУ знищили техніку окупанта / facebook.com/pressjfo.news
ВСУ знищили техніку окупанта / facebook.com/pressjfo.news
ВСУ знищили техніку окупанта / facebook.com/pressjfo.news