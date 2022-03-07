Зокрема, було знищено цілу танкову роту противника.

Українські захисники Маріуполя знищили близько 40 російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні штабу операції Об'єднаних сил у соціальній мережі Facebook.

"Російські окупанти в боях за "Місто-герой України" несуть колосальні втрати. Так, сьогодні морські піхотинці та військовослужбовці полку "Азов" знищили цілу танкову роту противника, а також 6 бойових броньованих машин та близько 40 загарбників", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, до рук воїнів Об’єднаних сил потрапила документація кремлівських окупантів з поіменним списком особового складу підрозділу та адресами їх проживання.

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