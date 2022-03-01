Держприкордонслужба України хоче з'ясувати долю всіх захисників острова Зміїний.

У Держприкордонслужбі заявити, що ідентифікували більшу частину українських прикордонників та військових, які захищали острів Зміїний. Їх розпізнали на відео окупантів. Тепер Держприкордонслужба спробує отримати повний список українських полонених на Зміїному.

"Аналізуючи відеоматеріали, поширені РФ, нами і ЗСУ ідентифіковано більшість військовослужбовців. Звичайно, РФ намагається використовувати їх у своїй інформаційній пропаганді, і ми добре розуміємо, що полон — це те місце, яке не найкращим чином впливає на побратимів. Зараз ми підключили міжнародні гуманітарні місії, щоб отримати список всіх хлопців, які перебувають у ворога", — сказано в повідомленні ДПСУ в Facebook.

Нагадаємо, що 24 лютого ворог захопив острів Зміїний в Чорному морі. Була інформація, що 13 українських прикордонників на острові загинули. Але 28 лютого ЗСУ повідомили, що українські військові живі і перебувають у полоні.

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