Автобуси для евакуації ворог обстрілює "Градами"

На Луганщині місто Щастя зруйновано росіянами на 80%, людей неможливо евакуювати, тому що автобуси обстрілюють "Градами".

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай під час телемарафону.

Він зазначив, що таких руйнувань не було навіть в 2014-2015 роках.

"Ми не можемо вивезти людей - транспорт просто розстрілювали "Градами", - наголосив Гайдай.

Він зазначив, що люди хочуть виїхати, але це неможливо. "Я спілкувався з координатором ООН, і ми домовились , що якщо якась можливість в нього буде з приводу евакуації, то це робитиметься", - сказав Гайдай. Він додав, що росіяни не йдуть на контакт для вивезення людей.

Сьогодні планується відправити з Луганщини ще один поїзд з евакуйованими людьми, повідомив голова Луганської ОДА.

Гайдай розповів, що окупанти мародерствують - "ламають магазини, забирають продукти".

За його словами, є побоювання щодо безпеки із заводом "Азот", який хоч і працює не на повну потужність, але "є певні хімікати, і ми вже ловимо диверсантів, які дуже цікавляться в місцевого населення про кількість хімікатів, місце їх розташування, як туди потрапити".

Гайдай наголосив, що робиться все для того, щоб не сталося біди.