Сьогодні окупанти жорстко обстріляли Харків.

27 лютого російські окупанти влаштували масштабну атаку на Харків. В результаті обстрілу "Градами" загинули три мирних жителі і ще 14 поранені.

Позаштатний радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко написав у своєму Telegram-каналі, що ворожий снаряд потрапив в один з автомобілів, який стояв біля метро Київська. В результаті водій і пасажири загинули.

Ще одна мирна мешканка отримала постріл у ногу. Вона впала на землю, а городяни намагалися затягнути її в укриття.

Крім того, люди, які просто вийшли на вулицю за водою, також стали жертвами ворогів. Їх мертві тіла лежать прямо посеред вулиці.

"Харків орки хочуть зрівняти з землею. Бачите москаля - знищуйте, не беріть в живих, вони не гідні жити", - говорить прес-служба ЗСУ.

Зазначимо, російські окупанти обстрілюють також школи, житлові будинки та місцевих жителів.

"Ще один акт геноциду українського народу! Путін - військовий злочинець! Горіти тобі в пеклі", - додали в ЗСУ, супроводивши пост жахливим відео.

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