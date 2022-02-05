Тренування зі стрільбами відбудуться за 50 км від українського кордону.

Міністерство оборони Російської Федерації оголосило про військові навчання в Ростовській області на полігоні "Кузьминський", що розташований приблизно за 50 кілометрів від кордону з Україною. Вони відбудуться 11 лютого.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

До навчань залучать підрозділи 150 мотострілецької дивізії Південного військового округу, танки Т-72Б3, бойові машини піхоти БМП-3 та безпілотники, які будуть коригувати вогонь артилерії. За даними агентства, у навчаннях візьмуть участь понад 400 військовослужбовців і приблизно 70 одиниць військової та спеціальної техніки.

Росіяни нібито відпрацьовуватимуть тактику ведення бойових дій щодо оборони позицій та переходу в наступ.

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Раніше Російська Федерація оголосила про завершення військових навчань в акваторії Чорного моря. Понад 20 бойових кораблів різного класу Чорноморського флоту повернулися до пунктів постійного базування Кримської та Новоросійської військово-морських баз.