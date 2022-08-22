Число втрат головнокомандувач ЗСУ озвучив на форумі на честь захисників країни.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що у війні з Росією загинули вже майже 9 тисяч українських героїв. При цьому він не уточнив, про який період йдеться - з 2014-го року чи з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це Залужний сказав у понеділок, 22 серпня, на форумі "Захисники. Перекличка".

"У цій війні беруть участь не лише військовослужбовці й не лише ті, хто взяв до рук зброю. Наші маленькі дітки, які зовсім ні в чому не винні, крім того, що вони народилися саме тут і саме в цей час. Вони справді нічого не розуміють, що відбувається, але однозначно потребують захисту і біля Соледара, Бахмута, Великої Новосілки, і тут, тому що їхній батько пішов на фронт. І, можливо, входить до тих майже 9 тис. героїв, які загинули", – розповів головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, у липні Володимир Зеленський в інтерв'ю The Wall Street Journal заявляв, що втрати Збройних сил України на фронті цього місяця значно зменшилися у порівнянні з піком бойових дій у травні та червні 2022. За його словами, зараз Україна щодня втрачає 30 людей загиблими і близько 250 пораненими, при тому, що на піку бойових дій у травні та червні втрати були від 100 до 200 військовослужбовців на день.

Міністр оборони Олексій Рєзніков раніше розповів про реальні втрати ЗСУ на війні. За його словами, вони суттєво відрізняються від величезних втрат ворога.

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