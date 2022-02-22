У вівторок, 22 лютого, головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову із начальником Генштабу Білорусі Віктором Гулевичем.
Про це повідомило Міноборони Білорусі.
Гулевич і Залужний обговорили військово-політичну ситуацію в регіоні, інших подробиць немає.
В оборонному відомстві Білорусі зазначили, що розмова відбулася з ініціативи української сторони. Водночас Міноборони України поки що не повідомило про розмову Залужного з білоруським колегою.
Ситуація на Донбасі та визнання Путіним бойовиків
Ввечері, 21 лютого, російський президент Володимир Путін заявив про визнання Росією маріонеток Кремля, терористичних організацій "ЛДНР". Після чого з Пушиліним та Пасічником були підписані відповідні "документи".
Одразу після заяви Путіна слідувала хвиля обурень з боку західних країн. США і Британія пообіцяли жорсткі санкції проти причетних до визнання бойовиків осіб.
Того ж дня Путін наказав ввести частину регулярних військ на територію окупованих Донецької і Луганської областей. Журналісти помітили колони важкої техніки, що рухалися дорогами окупованих міст.
Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на рішення Путіна, наголосив, що йдеться про порушення цілісності України і фактичним виходом з "Мінська".
Міжнародна спільнота не визнає легітимність режимів "ЛДНР" й засуджує дії Росії
Тим часом в ОРДЛО триває примусова мобілізація цивільного населення. За словами очевидців, подекуди окупанти затримують навіть неповнолітніх. Крім того, тисячі мешканців окупованого регіонів були перекинуті терористами в рамках нібито "евакуації" у прикордонні російські області.
Триває й ескалація на передовій. За останню добу в зоні ООС було поранено 12 бійців, шестеро отримали бойові травми; двоє військових, на жаль, загинули.
Водночас Росія стягнула до кордонів України понад 150 тисяч військових. Росіяни разом з важкою технікою також перебувають на території Білорусі.