Зміст розмови сторони наразі не повідомляють, але відомо, що контакт відбувся за ініціативи України.

У вівторок, 22 лютого, головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову із начальником Генштабу Білорусі Віктором Гулевичем.

Про це повідомило Міноборони Білорусі.

Гулевич і Залужний обговорили військово-політичну ситуацію в регіоні, інших подробиць немає.

В оборонному відомстві Білорусі зазначили, що розмова відбулася з ініціативи української сторони. Водночас Міноборони України поки що не повідомило про розмову Залужного з білоруським колегою.

Ситуація на Донбасі та визнання Путіним бойовиків

Ввечері, 21 лютого, російський президент Володимир Путін заявив про визнання Росією маріонеток Кремля, терористичних організацій "ЛДНР". Після чого з Пушиліним та Пасічником були підписані відповідні "документи".

Одразу після заяви Путіна слідувала хвиля обурень з боку західних країн. США і Британія пообіцяли жорсткі санкції проти причетних до визнання бойовиків осіб.

Того ж дня Путін наказав ввести частину регулярних військ на територію окупованих Донецької і Луганської областей. Журналісти помітили колони важкої техніки, що рухалися дорогами окупованих міст.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на рішення Путіна, наголосив, що йдеться про порушення цілісності України і фактичним виходом з "Мінська".

Міжнародна спільнота не визнає легітимність режимів "ЛДНР" й засуджує дії Росії

Тим часом в ОРДЛО триває примусова мобілізація цивільного населення. За словами очевидців, подекуди окупанти затримують навіть неповнолітніх. Крім того, тисячі мешканців окупованого регіонів були перекинуті терористами в рамках нібито "евакуації" у прикордонні російські області.

Триває й ескалація на передовій. За останню добу в зоні ООС було поранено 12 бійців, шестеро отримали бойові травми; двоє військових, на жаль, загинули.

Водночас Росія стягнула до кордонів України понад 150 тисяч військових. Росіяни разом з важкою технікою також перебувають на території Білорусі.

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