Помер доброволець "Правого сектору" Роман Кубишкін, який отримав надважке поранення 22 січня 2015 року під Пісками.
Про це повідомляє «Повернись живим» у Facebook.
«Того дня, у свій законний вихідний, Роман напросився на позиції. Під час обстрілу у бліндаж потрапили два снаряди. П'ятеро бійців отримали поранення. Двоє – загинули на місці. Романа вважали "двохсотим", бо замість голови у чоловіка було суцільне місиво. Командир у лікарні - упізнав його лише по особистих речах», - розповідає трагічну історію Романа благодійний фонд.
Після поранення у бійця була відсутня частина головного мозку, через що він весь цей час був у важкому стані.
«Неодноразово за його життя боролися найкращі лікарі. Але він жив», - підкреслили у фонді.
Серце Романа зупинилося 2 червня.
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