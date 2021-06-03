Роман Кубишкін отримав надважке поранення 22 січня 2015 року під Пісками.

Помер доброволець "Правого сектору" Роман Кубишкін, який отримав надважке поранення 22 січня 2015 року під Пісками.

Про це повідомляє «Повернись живим» у Facebook.

«Того дня, у свій законний вихідний, Роман напросився на позиції. Під час обстрілу у бліндаж потрапили два снаряди. П'ятеро бійців отримали поранення. Двоє – загинули на місці. Романа вважали "двохсотим", бо замість голови у чоловіка було суцільне місиво. Командир у лікарні - упізнав його лише по особистих речах», - розповідає трагічну історію Романа благодійний фонд.

Після поранення у бійця була відсутня частина головного мозку, через що він весь цей час був у важкому стані.

«Неодноразово за його життя боролися найкращі лікарі. Але він жив», - підкреслили у фонді.

Серце Романа зупинилося 2 червня.

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Автор: Денис Прядко