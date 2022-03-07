Президент наголосив, що українці не пробачать розстріли беззбройних людей.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не пробачить розстріли житлових будинків та беззбройних людей, сотні жертв та тисячі страждань.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

"Сьогодні Прощена неділя - день, коли ми завжди просили пробачення один в одного, у всіх людей, у бога. Але сьогодні, здається, багато хто не згадав взагалі про цей день, не згадав обов'язкові слова: пробач мені, і обов'язкову відповідь: бог пробачить і я пробачаю", - зазначив президент.

На його думку, ці слова втратили сьогодні сенс, принаймні, частково - після всього, що пережила Україна.

"Ми не пробачимо розстріляних житлових будинків, ми не пробачимо ракету, яку наша протиповітряна оборона збила сьогодні над "Охматдитом" і ще більше 500 інших таких ракет, які вдарили по нашій землі, по Україні, по нашим людям, дітям. Ми не пробачимо розстріли беззбройних людей, руйнацію нашої інфраструктури. Ми не пробачимо сотні жертв, тисячі і тисячі страждань. І бог не пробачить ні сьогодні, ні завтра, ніколи. І замість прощеного буде судний день. Я впевнений в цьому", - наголосив Зеленський.

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