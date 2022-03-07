Російський співак прокоментував його заочний арешт в Україні.

7 березня російський співак Микола Басков опублікував допис на своїй сторінці в Instagram з погрозами Генеральному прокурору України Ірині Венедіктовій.

Російський виконавець "шарманки" погрожує Венедіктовій трибуналом, оскільки в Україні, на його думку, начебто "тестують біологічну зброю на людях".

Зазначимо, як повідомляє МЗС України, Російська Федерація продовжує розповсюджувати дезінформацію про зброю масового знищення в Україні.

У МЗС звернули увагу, що Міністерство охорони здоров'я України спростувало поширену російськими пропагандистськими ЗМІ інформацію про нібито "екстрене зачищення слідів військово-біологічної програми, яка фінансується за кошти Міноборони США" та "знищення особливо небезпечних патогенів". МОЗ України також відзначило, що на території нашої держави немає американських лабораторій.

Нагадаємо, 7 березня стало відомо, що український суд дозволив затримати російського співака Миколу Баскова для обрання запобіжного заходу в якості підозрюваного. Розпочато процедуру оголошення його в міжнародний розшук. Генпрокурорка підкреслила, що незабаром Баскова затримають правоохоронці тієї країни, кордон якої він перетне.

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