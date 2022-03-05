Голова Запорізької військової адміністрації повідомив, що Запоріжжя працює над створеням лінії оборонних споруд.

Голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що підприємства у Запоріжжі зайняті виробництвом товарів, необхідних для оборони.

"Всі готуються до облоги. Все місто працює спокійно, впевнено, створюємо лінію оборони відповідну і накопичуємо резерви. А так заводи працюють, виробляють необхідну продукцію, все, що потрібне для оборони мобілізоване і працює на оборону міста", - сказав він.

За словами голови Запорізької військової адміністрації, у місті все готово для прийому біженців з Маріуполя і Волновахи. У області готові прийняти більше біженців, ніж планувалося раніше.

"Логістичні пункти розгорнуті, і ми майже 100 автобусів підготували для того, щоб відправити додатково на Маріуполь і Волноваху забрати людей, і гуманітарний конвой підготували із предметами першої необхідності. Така історія, коли пропонують зелений коридор і розпочинають бойові дії, або по дорозі підривають мости, по який цей коридор має бути утворений, а відхилятись від нього неможливо - виглядає цинічною брехнею", - сказав він.

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