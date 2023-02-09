У четвер, 9 лютого, у низці областей України на сході та півдні було оголошено повітряну тривогу. Про це свідчить мапа тривог alerts.in.ua.
Після 13:00 з'явилася інформація, що у Запоріжжі місцеві мешканці чують звуки вибухів. Про це повідомило й "Суспільне" у своєму Телеграм-каналі. У місті та області теж лунають сирени.
Згодом у Запорізькій ОВА повідомили, що Росія намагається вчергове атакувати. Місцевих жителі закликали зберігати спокій та перебувати у безпечних місцях. Також попросили не розповсюджувати фото- й відео-матеріали.
"Не допомагайте ворожим та диверсійних силам орієнтуватися на наших рідних просторах", - написали в Запорізькій ОВА.
Мапа повітряних тривог в Україні 09.02.2023
Росія може піти у наступ у Запорізькій області
Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що новий масштабний наступ російських окупаційних військ може розпочатися в Харківській або Запорізькій областях.
Українські розвідники вважають, що російські війська підуть у наступ на трьох напрямках. Йдеться про Донецьку, Луганську та Запорізьку області.