Удари Росії по Запоріжжю: поранено 62 людини, проїзд по дамбі ДніпроГЕС перекрито

Упродовж доби окупанти завдали 884 удари по 48 населених пунктах Запорізької області.

За добу внаслідок російських атак на Запоріжжя та Запорізький район загинули 3 людей, в тому числі дитина, ще 62 людей, серед яких 8 дітей, були поранені.

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров. За його даними, упродовж доби окупанти завдали 884 удари по 48 населених пунктах Запорізької області.

Зокрема, росіяни здійснили 40 авіаударів по Запоріжжю та інших населених пунктах області. Також для ударів буди застосовані 661 БпЛА різної модифікації (переважно FPV), а також здійснені 163 артилерійські удари.

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"Зафіксовано 20 обстрілів з РЗСВ по Запоріжжю, Таврійському, Оріхову, Малій Токмачці, Червоній Криниці, Новоданилівці, Новоандріївці", - додав Федоров.

Загалом, за даними Федорова, надійшло 554 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

Крім того, як повідомив голова Запорізької ОВА Михайло Семікін, в даний час рух транспорту по греблі ДніпроГЕС повністю перекрито в обох напрямках.

"Для об’їзду користуйтеся Арковим, Вантовим мостами та мостом імені Преображенського", - написав він і зазначив, що про відновлення руху буде повідомлено додатково.

Удари по Запоріжжю

Як повідомляв УНІАН, вчора окупанти атакували низку обласних центрів України, внаслідок чого загинув молодий хлопець, є багато поранених та руйнувань.

Зокрема, внаслідок вчорашнього ранкового удару по Запоріжжю загинув 17-річний юнак, ще четверо людей були поранені.

Внаслідок удару також пошкоджено приватні житлові будинки.

Крім того, із-під завалів рятувальники дістали чотирьох людей: 35-річну жінку, 10-річного хлопчика, 34-річного чоловіка та 58-річну жінку. Усіх постраждалих передали медикам швидкої допомоги.

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