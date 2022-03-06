У мережі знаходяться 2 енергоблоки, один блок у ремонті, інші - зупинені.

Запорізька АЕС у місті Енергодар Запорізької області перебуває під контролем військових сил рф.

Про це повідомляє прес-служба Державної інспекції ядерного регулювання України.

"У мережі знаходяться 2 енергоблоки Запорізької АЕС. Один блок у ремонті, інші - зупинені. Оперативний персонал Запорізької АЕС контролює стан енергоблоків та забезпечує їх безпечну експлуатацію згідно вимог експлуатаційної документації", - йдеться в повідомленні.

Також у Держінспекції додали, що автоматизована система радіаційного контролю АЕС та автоматизована система контролю радіаційного стану в санітарно-захисній зоні та зоні спостереження працюють у штатному режимі, змін радіаційного стану на майданчику АЕС, в ЗС та СЗЗ не зафіксовано.

"Присутність на території Запорізької АЕС та у місті Енергодар озброєних ворожих військових та важкої техніки поблизу АЕС створює психологічний тиск як на персонал АЕС, так і на населення",- відмітили в Держінспекції.

Зазначається, що в місті перебої із мобільним зв’язком, більшість інтернет-провайдерів не працюють, складнощі із продуктами харчування. Все це негативно впливає на моральний стан персоналу станції та суттєво впливає на забезпечення ядерної та радіаційної безпеки АЕС.

Як повідомляв УНІАН, вночі 4 березня силами РФ здійснено обстріл майданчика Запорізької АЕС, внаслідок чого виникла пожежа на території атомної станції. Станом на 6:20 рятувальники пожежу ліквідували. Інформації про загиблих та травмованих немає.

Вранці того ж дня в Держатомрегулювання повідомили, що майданчик Запорізької АЕС захоплений військовослужбовцями РФ.

Також повідомлялося, що енергоблоки Запорізької АЕС не пошкоджені, змін радіаційного стану не зафіксовано.

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