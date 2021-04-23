Напередодні в РФ заявили про початок відведення своїх військ від кордону з Україною.

Заява Росії про відведення військ від кордону з Україною стало можливим завдяки спільній сконцентрованій позиції України і її західних партнерів шантаж Кремля не вдався. Втім, розслаблятися не вартою

Таку думку висловив генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ у 2014-2015 роках Віктор Ягун, пише "Апостроф".

"В жодному разі не треба заспокоюватися. Може, Росія і відведе війська до місць постійної дислокації, але я сумніваюся, що ці місця будуть набагато далі від тих польових таборів, де вони стояли зараз", - вважає генерал.

Він звернув увагу, що ті війська, які були в Криму, скоріше за все, там і залишаться, а відступлять ті, що базувалися в прикордонних областях.

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"Для чого це все було? В наступ іти ніхто не збирався, бо для того, щоб йти в наступ, потрібно мати хоча б в потрійну перевагу у військах - це не менше, ніж 300 тисяч військових для першого удару. Зараз Росія не може накопичити таку кількість війська для повномасштабної агресії проти України, тим більше, забезпечуючи наступ з трьох напрямків", - зауважив експерт.

За його словами, ці маневри Кремля біля українського кордону були шантажем України.

"Це все було розраховане виключно на демонстрацію сили і шантаж, як України, так і наших зарубіжних партнерів. Наша реакція була відповідною - ніхто не почав бігати і купувати гречку, як вони сподівалися. Суспільство було сконцентроване, і ця злагоджена позиція - військових, влади, волонтерів - показала, що в ці моменти ми можемо об'єднатися, бо ми скраю, а наша хата приймає ворога першою. Цей меседж ми передали Заходу, і від наших партнерів ми отримали реальну підтримку - політичну, військову, розвідданими, космічними знімками, військовою присутністю в Чорному морі і в повітрі. Все це в комплексі дало ворогу зрозуміти, що так просто все це для нього не пройде", - пояснив Ягун.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

Згодом з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

8 квітня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської і Донецької областей, так і вздовж всього українсько-російського кордону.

22 квітня в РФ заявили, що починають відведення військ Південного та Західного військових округів, які проводили навчання в окупованому Криму та поблизу кордонів України, до пунктів постійної дислокації з 23 квітня.

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Автор: Юрій Годован