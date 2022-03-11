Чиновник зазначив, що внаслідок дій окупантів у деяких населених пунктах проблеми з електрикою.

Через обстріли окупантів в Миколаївській області деякі населені пункти виявилися відрізані від енергопостачання. Однак зараз бригади працюють над тим, щоб відновити лінії і повернути людям світло.

Про це у вечірньому зверненні, опублікованому в Telegram, повідомив глава Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім.

"Ми працюємо, відновлюємо світло, електрику. Ну, засранці обстріляли нас. Слава Богу, без жертв. Всі ми тут, всі працюємо. Засмучені, що по місту постріляли, але будемо зараз відповідно реагувати", - сказав у своєму вечірньому зверненні 11 березня глава Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім.

Нагадаємо, Геращенко пояснив, чому ідея залучити найманців з Сирії для війни в Україні не спрацює. Вони звикли воювати в пустелі, а в нашій місцевості вони нічого не зможуть зробити.

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