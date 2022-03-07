Чиновник відправив їх у напрямку "руского воєнного корабля".

Заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха повідомив у Facebook що окупанти пропонували йому здатися.

"Смішні якісь. Перемога скоро!", - написав Семенуха, і додав скріншот повідомлення.

Зазначимо, на Харківщині окупанти обікрали відділок поліції. Російські військові зламали усі двері та сейфи, також вони "прихопили" з собою жорсткі диски з комп'ютерів.

Нагадаємо, в Івано-Франківську затримали інформатора РФ, яка збирала дані про вильоти літаків. Слідчі СБУ повідомили 48-річній киянці про підозру у державній зраді (ч.1 ст. 111 Кримінального кодексу України).

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