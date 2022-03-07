Роман Семенуха / УНІАН
Заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха повідомив у Facebook що окупанти пропонували йому здатися.
"Смішні якісь. Перемога скоро!", - написав Семенуха, і додав скріншот повідомлення.
Скріншот facebook.com/SemenukhaRoman
Зазначимо, на Харківщині окупанти обікрали відділок поліції. Російські військові зламали усі двері та сейфи, також вони "прихопили" з собою жорсткі диски з комп'ютерів.
Нагадаємо, в Івано-Франківську затримали інформатора РФ, яка збирала дані про вильоти літаків. Слідчі СБУ повідомили 48-річній киянці про підозру у державній зраді (ч.1 ст. 111 Кримінального кодексу України).