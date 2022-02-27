З завтрашнього дня комендантська година буде тривати, як було визначено раніше — з 22.00 до 7.00.

Завтра з 8 години ранку закінчиться посилена комендантська година, але не скасовується зовсім. І з завтрашнього дня буде тривати, як було визначено раніше — з 22.00 до 7.00.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У цей час рух власним транспортом, окрім того, що має спецперепустки, заборонено. І ті люди, які перебуватимуть у цей час на вулиці, будуть вважатися членами диверсійних груп. Місто живе в умовах воєнного стану", - нагадав Кличко.

Мер просить усіх громадян не наражатися на небезпеку і дотримуватися правил.

"У столиці продовжують знешкоджувати диверсійні групи. В деяких районах відбуваються перестрілки. І навіть в дозволені години виходьте в місто виключно за нагальної необхідності. В магазин, аптеку. Підтримуйте літніх і одиноких людей, яким необхідна сьогодні допомога", - зазначив мер.

Нагадаємо, також міський голова Києва Віталій Кличко наголошує, що сьогоднішня ніч у місті знову буде складною.