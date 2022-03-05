Від подій в Маріуполі та інших містах розривається серце. Найголовніше для нас – це безпека та добробут всього цивільного населення України, якому доводиться переживати жахливі ситуації.

Згідно з численними повідомленнями, гуманітарні коридори мали бути відкриті сьогодні. Заява Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) з цього приводу:

Наскільки ми розуміємо, безпечні коридори з Маріуполя та Волновахи сьогодні відкрито не буде.

Ми продовжуємо вести діалог зі сторонами щодо безпечних коридорів для цивільного населення з різних міст, що потерпають від конфлікту. Сьогоднішні події в Маріуполі та інших містах є трагічними. Ми вітаємо будь-які ініціативи сторін, що призупинять насильство для цивільного населення і нададуть йому можливість добровільно переїхати в безпечніші області.

Як нейтральний та неупереджений посередник, ми готові допомогти в організації безпечних коридорів для цивільного населення після досягнення між сторонами згоди виключно на гуманітарних умовах, щоб МКЧХ міг брати участь у цій роботі.

Так звані гуманітарні коридори та інші заходи, спрямовані на призупинення насильства для осіб, що потерпають від конфлікту, мають бути добре спланованими та організованими зі згоди сторін конфлікту.

Незалежно від того, чи гуманітарні коридори буде організовано наступними днями, сторони повинні згідно з міжнародним гуманітарним правом захищати цивільну інфраструктуру та цивільних осіб – як тих, що вирішать поїхати, так і тих, що залишаться.

Зона МКЧХ для нейтральної гуманітарної роботи має бути захищеною і недоторканою, і сторони конфлікту повинні сприяти безперервному гуманітарному доступу та операційній діяльності.